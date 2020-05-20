Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Мурманск обогнал Кировск по числу заболевших

20 Май 2020 2020-05-20T13:00:11+03:00

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В Мурманской области меняется ситуация с коронавирусом. Если еще недавно Апатитско-Кировскую агломерацию было не догнать по числу заболевших, то теперь здесь ситуация стабилизируется, а вот в других городах региона ухудшается.

По последним данным от оперативного штаба при правительстве Мурманской области, лидер по числу ковидных пациентов - Белокаменка (2245 человек). На втором месте - Апатиты (131 человек). А вот Кировск, который все это время занимал третье место, ушел на четвертое (86 человек), а его позицию занял Мурманск. За сутки в столице Заполярья число больных выросло на 12 человек до 93.

Это не первый день, когда за 24 часа резко увеличивается число заболевших. Так, сутки назад было 10 новых случаев, а вот 18 мая - только 4.

- Сейчас прирост наблюдается по Мурманску. Будем смотреть в динамике и принимать решение по ограничительным мерам - возможно придется ужесточать. В то же время в других муниципалитетах не исключаю новые послабления, - прокомментировал ситуацию губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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