2020-05-20T13:00:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Мурманск обогнал Кировск по числу заболевших

Мурманск вышел на третье место в области по числу заболевших коронавирусом
Елена МОЛОДЦОВАНика СВЕТЛОВА
Поделиться:
Мурманск вышел на третье место по области по числу заболевших.Мурманск вышел на третье место по области по числу заболевших.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Мурманской области меняется ситуация с коронавирусом. Если еще недавно Апатитско-Кировскую агломерацию было не догнать по числу заболевших, то теперь здесь ситуация стабилизируется, а вот в других городах региона ухудшается.

По последним данным от оперативного штаба при правительстве Мурманской области, лидер по числу ковидных пациентов - Белокаменка (2245 человек). На втором месте - Апатиты (131 человек). А вот Кировск, который все это время занимал третье место, ушел на четвертое (86 человек), а его позицию занял Мурманск. За сутки в столице Заполярья число больных выросло на 12 человек до 93.

Это не первый день, когда за 24 часа резко увеличивается число заболевших. Так, сутки назад было 10 новых случаев, а вот 18 мая - только 4.

- Сейчас прирост наблюдается по Мурманску. Будем смотреть в динамике и принимать решение по ограничительным мерам - возможно придется ужесточать. В то же время в других муниципалитетах не исключаю новые послабления, - прокомментировал ситуацию губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Из 420 пациентов 9 – в тяжелом состоянии и 1 – в крайне тяжелом». Дмитрий Панычев рассказал, как чувствуют себя больные коронавирусом северяне и рабочие с Белокаменки: (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жителям Мурманской области раздали больше 500 тысяч масок. Средства защиты для северян были приобретены из внебюджетных денег (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область опустилась на восьмое место в рейтинге заболеваемости коронавирусом в России. Заполярье обогнали сразу два региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Мурманск обогнал Кировск по числу заболевших
Осужденным в Кабо-Верде мурманским рыбакам передали деньги от родственников
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: соцсети сообщили о вспышке туберкулеза на стройке в Белокаменке
В Мурманске ищут мужчину, который прыгнул в Кольский залив
Избитому отчимом мальчику из Мончегорска следователи подарили самокат и сладости
Петиция и коллективное заявление: Жители Мурмашей против установки мобильного госпиталя в поселке
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 20 мая 2020 года: 2714 зараженных, 1425 выздоровевших и 7 умерших
В Кандалакше на ГЭС пробрался медведь
Дикие лошади в Кузомени пережили зиму благодаря помощи неравнодушных людей
Новый ковидный госпиталь в Мурманской области на 9,5 тысячи квадратных метров будет принимать 700 пациентов
Карантин в Кировске из-за коронавируса: парикмахеры и мастера маникюра вышли на общественные работы
У сотрудников перинатального центра в Мурманске нашли коронавирус