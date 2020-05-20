2020-05-20T11:20:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: соцсети сообщили о вспышке туберкулеза на стройке в Белокаменке

Информацию прокомментировали в оперативном штабе при правительстве Мурманской области
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Информация о вспышке туберкулеза в Белокаменке не подтвердилась. Фото: Алексей МкртчянИнформация о вспышке туберкулеза в Белокаменке не подтвердилась. Фото: Алексей Мкртчян
Изменить размер текста:

Белокаменка из-за пандемии коронавируса обрела второе название: сейчас ее часто упоминают как крупнейший ковидный очаг в Мурманской области. По последним данным от оперативного штаба при правительстве Мурманской области, диагноз COVID-19 поставлен 2245 рабочим на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений.

Однако в соцсетях появилась инормация, что на стройплощадке может гулять и другая болезнь.

- Как минимум у четырех человек обнаружились симптомы, схожие с туберкулезными. «Это точно не пневмония, и не коронавирус. Для дальнейшей диагностики необходимо брать другие анализы», – рассказывают врачи, работающие в Белокаменке, - такой пост разлетелся по соцсетям.

Как сообщили "КП" в оперативном штабе при правительстве Мурманской области, сообщений о туберкулезных больных в министерство здравоохранения региона или Роспотребнадзор не поступало.

Напомним: в Мурмашах по поручению президента хотят построить ковидный быстровозводимый госпиталь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: какие меры в Белокаменке принимают, чтобы погасить эпидемию коронавируса. Рабочих расселили, а помещения дезинфицируют по ночам (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: ковидный госпиталь для Белокаменки возведут рядом с Молочным. Медучреждение построят в двух километрах от жилых домов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Мурманск обогнал Кировск по числу заболевших
Осужденным в Кабо-Верде мурманским рыбакам передали деньги от родственников
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: соцсети сообщили о вспышке туберкулеза на стройке в Белокаменке
В Мурманске ищут мужчину, который прыгнул в Кольский залив
Избитому отчимом мальчику из Мончегорска следователи подарили самокат и сладости
Петиция и коллективное заявление: Жители Мурмашей против установки мобильного госпиталя в поселке
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 20 мая 2020 года: 2714 зараженных, 1425 выздоровевших и 7 умерших
В Кандалакше на ГЭС пробрался медведь
Дикие лошади в Кузомени пережили зиму благодаря помощи неравнодушных людей
Новый ковидный госпиталь в Мурманской области на 9,5 тысячи квадратных метров будет принимать 700 пациентов
Карантин в Кировске из-за коронавируса: парикмахеры и мастера маникюра вышли на общественные работы
У сотрудников перинатального центра в Мурманске нашли коронавирус