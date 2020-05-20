Ситуация с коронавирусом в Мурманске: соцсети сообщили о вспышке туберкулеза на стройке в Белокаменке
Белокаменка из-за пандемии коронавируса обрела второе название: сейчас ее часто упоминают как крупнейший ковидный очаг в Мурманской области. По последним данным от оперативного штаба при правительстве Мурманской области, диагноз COVID-19 поставлен 2245 рабочим на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений.
Однако в соцсетях появилась инормация, что на стройплощадке может гулять и другая болезнь.
- Как минимум у четырех человек обнаружились симптомы, схожие с туберкулезными. «Это точно не пневмония, и не коронавирус. Для дальнейшей диагностики необходимо брать другие анализы», – рассказывают врачи, работающие в Белокаменке, - такой пост разлетелся по соцсетям.
Как сообщили "КП" в оперативном штабе при правительстве Мурманской области, сообщений о туберкулезных больных в министерство здравоохранения региона или Роспотребнадзор не поступало.
Напомним: в Мурмашах по поручению президента хотят построить ковидный быстровозводимый госпиталь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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