Избитому отчимом мальчику из Мончегорска следователи подарили самокат и сладости

20 Май 2020 2020-05-20T09:28:34+03:00

Сейчас мужчина находится в СИЗО, а ребенок - под опекой прабабушки

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Четыре уголовных дела возбуждены по истории с избитым 8-летним мальчиком из Мончегорска, которого девять месяцев истязал отчим. В последний раз мужчина так избил пасынка, что тот попал в больницу с разрывом кишечника, сломанными ребрами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

К счастью, несмотря на некроз и кому, врачи смогли его спасти. Сейчас мальчик находится под временной опекой прабабушки, и на днях его порадовали следователи.

- В условиях пандемии офицеры пока не имеют возможности пообщаться с мальчиком. Тем не менее, чтобы поддержать ребенка, следователи подарили ему самокат и сладости. Как только ограничительные меры будут сняты и раны заживут, мальчик сможет кататься и играть на улице со своими сверстниками. Офицеры пожелали Макарию здоровья и дальнейшего благополучия! - рассказали в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Сейчас отчим находится в сизо. История с мальчиком из Мончегорска может помочь в России институт адвокатов по защите прав ребенка.

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