Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 20 мая 2020 года: 2714 зараженных, 1425 выздоровевших и 7 умерших

20 Май 2020 2020-05-20T10:52:10+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 20 мая 2020 года

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Пока коронавирус не надумал оставить в покое Кольский полуостров. По последней информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе заражено 2714 человек. Врачи вылечили 1425 пациентов. Семь человек умерли. 1282 человек продолжают находиться под наблюдением медиков.

По-прежнему лидером по количеству заболевших остается Белокаменка, где инфицировано 2245 рабочих (+8 за сутки). Правда, основной рост зараженных теперь приходится на остальную территорию Мурманской области, подтверждены 469 случаев COVID-19 (+22 за сутки). Новые случаи выявили в Апатитах (+4 за сутки, всего 131), Мурманске (+12 за сутки, всего 93), Кольском районе и Кировске (по +4 за сутки, всего 31 и 86 соответственно).

В остальных муниципалитетах ситуация стабильна. В Печенгском районе – 37 человек, Североморске – 36, Полярном – 21, Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Ловозерском районе – 3, Кандалакше – 2 и Ковдоре – 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU