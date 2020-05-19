19 Май 2020 2020-05-19T17:43:33+03:00

Косолапый пробрался за забор, а вот обратно выбраться также просто не смог.

Хозяин леса проник на территорию, а вот выход с нее нашел не сразу

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В Мурманской области не настало еще даже календарное лето, а косолапые уже открыли сезон прогулок вблизи объектов, построенных человеком. Напомним: хозяева леса уже встали из своих берлог. Следы медведей видели недалеко от Верхнетуломского и Никеля, а еще в лесу в Ковдорском и Терском районах. Однако до сей поры мишки соблюдали правила приличия и не приближались к человеческому жилью. Но перемирие длилось недолго.

- На ГЭС бегает, где охрана? – такой пост появился в группе «Кандалакша в курсе».

Судя по видео, любопытный мишка пролез на территорию ГЭС, а вот найти выход оказалось не так-то просто. Кстати, для проснувшегося после долго спячки косолапого он выглядел достаточно неплохо.

- В район Кумской ГЭС выехал сотрудник отдела охотнадзора и обследовал прилегающую территорию. Медведь не обнаружен, - сообщили в министерстве природных ресурсов Мурманской области.

В Кандалакше на ГЭС пробрался медведь.Автор: "Кандалакша в курсе"

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