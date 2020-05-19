Ситуация с коронавирусом в Мурманске: какие меры в Белокаменке принимают, чтобы погасить эпидемию коронавируса

19 Май 2020 2020-05-19T13:40:26+03:00

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Вот уже много недель масштабная стройка в Белокаменке остается крупнейшим очагом новой коронавирусной инфекции. Еще бы! 85% зараженных в регионе находятся именно там, на западном берегу Кольского залива. Что же делается для того, чтобы погасить эпидемию среди рабочих?

- Концентрированный препарат применяется для обработки помещений с помощью орошения или протирания. В вахтовом городке коридоры общежитий обрабатываются им по ночам. Дезинфекцию проводят сотрудники в специальных защитных костюмах. Жилые помещения обрабатываются исключительно в то время, когда в них нет персонала. После дезинфекции комната проветривается в течение часа, - рассказывает Ирина Плотникова, специалист отдела содержания ВЗиС «Велесстроя».

Кроме того в течение дня в коридорах общежитий работают специальные УФ-лампы. Для дезинфекции рук рабочих используют антисептик, который убивает 99,9% всех известных вирусов и бактерий и безопасен для кожи. Также этим средством пропитывают придверные коврики, протирают двери и дверные ручки.

- Рабочие, у которых за все время тестирования были отрицательные результаты анализов на COVID-19, после завершения вахты размещаются в отдельные общежития с отдельным питанием. Несмотря на результаты анализов, они все равно должны находиться в 14-дневной самоизоляции перед отлетом домой, - уточняют в пресс-службе компании. - Подчеркнем: на территории жилого городка полностью ограничено передвижение тех, кто болеет коронавирусом с симптомами. Эти люди размещены в специальном изоляторе, они не контактируют со здоровыми сотрудниками.

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