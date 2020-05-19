2020-05-19T11:37:17+03:00
Общество

Стихотворение про Мурманск вошло в топ-20 лучших поэтических произведений Шотландии

Речь в нем идет об арктических конвоях
Елена ЧУМАКОВА
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Стихотворение про Мурманск оценили по достоинству. Фото: www.scottishpoetrylibrary.orgСтихотворение про Мурманск оценили по достоинству. Фото: www.scottishpoetrylibrary.org
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Вторая мировая война прочно засела в памяти и сердце не только русского народа и других потомков участников. Так стихотворение «Мурманск» поэта Джеймса Синклера, написанное в 2019 году на острове Воар, вошло в число 20 лучших поэтических произведений Шотландии. Оно написано на шетландском диалекте и посвящено арктическим конвоям.

- «Мурманск» - стихотворение вполне типичное для моего стиля. Оно было написано в воскресенье утром, и, честно говоря, оно просто развился на странице в течение часа или около того. Это было все равно, что наблюдать, как на подносе с химикатами появляется фотография. Черты лица постепенно обретали тело, затем прояснялись перед моими глазами. Я, действительно, сделал пару правок, - рассказал о своем творении Джеймс Синклер.

Редакторы проекта The Scottish Poetry Library оценили произведение по достоинству, назвав прекрасным примером волшебного диалекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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