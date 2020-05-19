Прокуратура проверит свалку инструментов для диализа на улице Полухина в Мурманске

19 Май 2020 2020-05-19T10:36:42+03:00

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Как ни однократно замечали сотрудники регионального Управления отходами, мурманчане выкидывают на помойку порой крайне оригинальные вещи. Но в этот раз они превзошли все ожидания.

- У нас во дворе выбрасывают на помойку медицинские отходы, видимо, из инфекционки, так как это находится на улице Полухина! В условиях распространения короновирусной инфекции творится дикость. Мы очень просим власти города провести проверку по этим фактам. 12 марта было все завалено капельницами, а 17 мая все повторилось. Это же ужас! – такой пост появился на днях в соцсетях.

Однако вместо администрации Мурманска на призыв откликнулась прокуратура. В ведомстве уже начали проверку по факту выброшенных на свалку медицинских инструментов. Кстати, по словам пользователей соцсетей, оказавшиеся на помойке оборудование необходимо для проведения диализа. Если будут основания, то прокуратура примет меры реагирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU