В Апатитах в полуразрушенном боксе нашли череп с зубным протезом

18 Май 2020 2020-05-18T18:01:05+03:00

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Ох, уж эти пронырливые подростки вечно ищут приключения. Поиски двух мальчишек из Апатитов увенчались успехом.

- Вечером 17 мая подростки залезли в полуразрушенный бокс в гаражном кооперативе на улице Строителей и нашли человеческий череп, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

В ведомстве уже начали проверку, в ходе которой назначили целый ряд экспертиз, призванных выяснить и давность останков и наличие у них повреждений. К слову, у обнаруженного черепа есть одна особенность – зубной протез, который поможет установить личность его обладателя.

- Из-за угрозы обрушения конструкций бокса следователям не удалось осмотреть его. Однако в ближайшее время будет осмотрен как сам гараж, так и его подвал, и прилегающая территория, - отметила собеседница «КП».

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ИСТОЧНИК KP.RU