Ситуация с коронавирусом в Мурманске: следователи и прокуратура проверят, выплатили ли медикам, борющимся с коронавирусом, обещанные деньги в полном объеме

18 Май 2020 2020-05-18T18:01:08+03:00

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Скандал с доплатами медикам за работу с пациентами, зараженными коронавирусом, выплеснулся за пределы кухонных разговоров и яростных обсуждений в социальных сетях.

Напомним: обещанные президентом России выплаты сначала решили выдавать согласно отработанным часам, потом - сменам, а после разъяснений федерального Минздрава – наконец-то в полном объеме. По словам министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, деньги уже дошли до абсолютно всех сотрудников. Однако они опоздали всего на несколько часов…

- По информации в СМИ о том, что медработники за работу с пациентами, больными коронавирусной инфекцией, получили не в полном объеме, инициирован ряд доследственных проверок. В ходе них будут выяснены причины, почему медики недополучили материальное стимулирование. По результатам будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Ход проведения проверок находится на контроле у руководства регионального следкома. К слову, аналогичную проверку начали и в прокуратуре Мурманской области. В этом надзорном ведомстве проверят, правильно ли начислили заработную плату и стимулирующие выплаты врачам и водителям скорой помощи.

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