В Мурманске посчитали стоимость пюре с котлеткой

18 Май 2020 2020-05-18T12:08:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В экономике используется индекс бигмака — неофициальный способ определения паритета покупательной способности. Впрочем, насколько богаты покупатели и сколько себе могут позволить тратить, исчисляют не только этим блюдом. Например, есть индекс шаурмы или оливье. По последнему определяют, насколько дорожает новогодний стол.

Маркетинговой агенство "Медиа-полюс" изучило стоимость еще одного повседневного блюда - пюре с котлетой.

- Средняя цена «Пюрешки» в Иркутске составила – 352,18 рубля. На 4% стоимость меньше в соседнем Улан-Удэ – 330,88 рубля, а вот дешевле всего приготовление «Котлеты с пюрешкой» обойдется жителям Омска – всего 252,02 рубля. В целом, можно говорить о том, что «Пюрешка» дешевле в центральной России, особенно в южной части страны. Дороже рацион обходится на севере и в Сибири. В Мурманске приготовить изучаемый рацион стоит 321,2 рубля, в Томске – 311,4 рубля. Для сравнения, в Краснодаре – 263.82 руб. Обратим внимание, что, несмотря на свое южное положение, Севастопольская «Пюрешка» обойдется чуть дешевле Красноярской (291,59 рубля и 293,92 рубля, соответственно). Такая же история наблюдается и с нашим самым западным регионом: в Калининграде «Пюрешка» стоит 329,31 рубля – это третье место от конца списка, - сообщают авторы исследования.

Почти на два рубля, чем в Мурманске, блюдо стоит в Петрозаводске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителю Мурманска придется откладывать зарплату 8 лет, чтобы накопить на "однушку" в Москве. В российской столице минимальная цена за небольшую квартиру - 6 миллионов рублей (Подробности)

Житель Кандалакши сравнил цены на АЗС за пять лет. Северяне могут вспомнить время, когда литр бензина стоил еще 36 рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU