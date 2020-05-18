2020-05-18T12:08:36+03:00
Общество

В Мурманске посчитали стоимость пюре с котлеткой

Дороже блюдо оказалось только в Сибири, Калининграде и Петрозаводске
Ника СВЕТЛОВА
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Специалисты посчитали стоимость пюре с котлетой в разных регионах.Специалисты посчитали стоимость пюре с котлетой в разных регионах.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В экономике используется индекс бигмака — неофициальный способ определения паритета покупательной способности. Впрочем, насколько богаты покупатели и сколько себе могут позволить тратить, исчисляют не только этим блюдом. Например, есть индекс шаурмы или оливье. По последнему определяют, насколько дорожает новогодний стол.

Маркетинговой агенство "Медиа-полюс" изучило стоимость еще одного повседневного блюда - пюре с котлетой.

- Средняя цена «Пюрешки» в Иркутске составила – 352,18 рубля. На 4% стоимость меньше в соседнем Улан-Удэ – 330,88 рубля, а вот дешевле всего приготовление «Котлеты с пюрешкой» обойдется жителям Омска – всего 252,02 рубля. В целом, можно говорить о том, что «Пюрешка» дешевле в центральной России, особенно в южной части страны. Дороже рацион обходится на севере и в Сибири. В Мурманске приготовить изучаемый рацион стоит 321,2 рубля, в Томске – 311,4 рубля. Для сравнения, в Краснодаре – 263.82 руб. Обратим внимание, что, несмотря на свое южное положение, Севастопольская «Пюрешка» обойдется чуть дешевле Красноярской (291,59 рубля и 293,92 рубля, соответственно). Такая же история наблюдается и с нашим самым западным регионом: в Калининграде «Пюрешка» стоит 329,31 рубля – это третье место от конца списка, - сообщают авторы исследования.

Почти на два рубля, чем в Мурманске, блюдо стоит в Петрозаводске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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