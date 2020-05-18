2020-05-18T11:35:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 18 мая 2020 года составило 7 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Мурманске на 18 мая 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Мужчина был подключен к аппарату ИВЛ.Мужчина был подключен к аппарату ИВЛ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил, что число погибших от коронавируса в регионе увеличилось до семи человек.

В Мурманской областной больнице умер 60-летний мужчина, у которого на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония.

- Пациент проходил лечение с 9 апреля амбулаторно, эффекта это не принесло, и 16 апреля он был доставлен в Кольскую ЦРБ, ввиду ухудшения состояния и получения положительного результата на коронавирус на реанимобиле был переведен в МОКБ им. Баяндина, находился на искусственной вентиляции легких. Пациент имел хронические заболевания сердца. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, нарастали явления полиорганной недостаточности, спасти мужчину не удалось, - уточнили в оперативном штабе.

Ранее от коронавируса умерла 69-летняя жительница Кировска. Первый тест на COVID-19 у женщины был положительный, а вот все последующие - отрицательными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: ковидный госпиталь для Белокаменки возведут рядом с Молочным. Медучреждение построят в двух километрах от жилых домов (Подробности)

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 18 мая 2020 года: 2666 заболевших и 1288 выздоровевших. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 18 мая 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Выплата медикам положена единовременно за риск работы с ковидом без учета часов и смен»
Житель Североморска признался в убийстве парня в ночном клубе
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Из 420 пациентов 9 – в тяжелом состоянии и 1 – в крайне тяжелом»
В Мурманске посчитали стоимость пюре с котлеткой
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жителям Мурманской области раздали больше 500 тысяч масок
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 18 мая 2020 года составило 7 человек
Министр образования Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Для посещения детского сада в поликлиники за справками ходить не надо»
Избитый отчимом в Мончегорске 8-летний мальчик может стать причиной изменения российского законодательства
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 18 мая 2020 года: 2666 зараженных в Мурманской области, 1288 выздоровевших и 7 умерших
Где в Мурманске и Коле отремонтируют дороги
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: аэропорт «Мурманск» вошел в число воздушных гаваней с высоким риском передачи коронавируса
В Мурманске начали устранять «безобразие» в сквере вокруг памятника Кирову
В Шонгуе завершены поиски 65-летнего пенсионера в зеленой куртке
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: где в Кольском районе есть больные коронавирусом
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 17 мая 2020 года: 2654 зараженных в Мурманской области, 1282 выздоровевших и 6 умерших
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: прокуратура проверит маленькие доплаты врачам, работающим с ковидными больными
Возле Шпицбергена Норвегия задержала российский траулер "Беломорск"
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: ковидный госпиталь для Белокаменки возведут рядом с Молочным
Программу по переселению из ветхого и аварийного жилья в Мурманской области хотят закончить на два года раньше
Реновация Больничного городка в Мурманске: объявлен аукцион на строительство трех домов
Андрей Чибис об истории с избитым в Мончегорске мальчиком: "Не устраивайте травлю"
К воротам приюта для животных в Мурманске подкинули девять щенков
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 16 мая 2020 года: 2664 зараженных в Мурманской области, 768 выздоровевших и 6 умерших
Как будут поступать в колледжи 9-классники Мурманской области, если им отменят ОГЭ
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: аэропорт «Хибины» останется закрытым до лета