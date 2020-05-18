Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 18 мая 2020 года составило 7 человек

18 Май 2020 2020-05-18T11:35:54+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Мурманске на 18 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил, что число погибших от коронавируса в регионе увеличилось до семи человек.

В Мурманской областной больнице умер 60-летний мужчина, у которого на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония.

- Пациент проходил лечение с 9 апреля амбулаторно, эффекта это не принесло, и 16 апреля он был доставлен в Кольскую ЦРБ, ввиду ухудшения состояния и получения положительного результата на коронавирус на реанимобиле был переведен в МОКБ им. Баяндина, находился на искусственной вентиляции легких. Пациент имел хронические заболевания сердца. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, нарастали явления полиорганной недостаточности, спасти мужчину не удалось, - уточнили в оперативном штабе.

Ранее от коронавируса умерла 69-летняя жительница Кировска. Первый тест на COVID-19 у женщины был положительный, а вот все последующие - отрицательными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: ковидный госпиталь для Белокаменки возведут рядом с Молочным. Медучреждение построят в двух километрах от жилых домов (Подробности)

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 18 мая 2020 года: 2666 заболевших и 1288 выздоровевших. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 18 мая 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU