Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жителям Мурманской области раздали больше 500 тысяч масок
Вот уже неделю как Мурманская область учится жить по новым правилам. Напомним: с 12 мая региональные власти поменяли режим самоизоляции на масочный, а чтобы переход был менее болезненным, в Заполярье организовали точки раздач бесплатных масок.
- Спасибо огромное волонтерам, которые за эту неделю раздали больше полумиллиона масок и тем самым помогли многим людям, поддержали большое количество семей, - поблагодарил добровольцев губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Отмечу, что все средства защиты были приобретены за счет внебюджетных денег. Соблюдение всех ограничений поможет приблизить окончание пандемии коронавируса.
Намек более чем прозрачен – ведь еще пару дней назад глава региона негодовал из-за того, что мурманчане плохо соблюдали масочный режим и пренебрегали средствами защиты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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