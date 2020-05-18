Ситуация с коронавирусом в Мурманске: жителям Мурманской области раздали больше 500 тысяч масок

18 Май 2020 2020-05-18T11:59:14+03:00

Средства защиты для северян были приобретены из внебюджетных денег

Изменить размер текста: A A

Вот уже неделю как Мурманская область учится жить по новым правилам. Напомним: с 12 мая региональные власти поменяли режим самоизоляции на масочный, а чтобы переход был менее болезненным, в Заполярье организовали точки раздач бесплатных масок.

- Спасибо огромное волонтерам, которые за эту неделю раздали больше полумиллиона масок и тем самым помогли многим людям, поддержали большое количество семей, - поблагодарил добровольцев губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Отмечу, что все средства защиты были приобретены за счет внебюджетных денег. Соблюдение всех ограничений поможет приблизить окончание пандемии коронавируса.

Намек более чем прозрачен – ведь еще пару дней назад глава региона негодовал из-за того, что мурманчане плохо соблюдали масочный режим и пренебрегали средствами защиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: где в Кольском районе есть больные коронавирусом. В оперативном штабе Кольского района назвали поселки, куда пробралась новая опасная инфекция (Подробности)

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 17 мая 2020 года: 2654 заболевших и 1282 выздоровевших. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 17 мая 2020 года (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как будут отдыхать дети этим летом и поедут ли в лагеря на море. Сроки начала летнего отдыха северян уже перенесли на две недели (Подробности)

Глава Роспотребнадзора по Мурманской области рассказала, когда ждать второго и третьего этапов снятия ограничений по коронавирусу. Сейчас в Мурманской области идет первый этап снятия ограничений (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU