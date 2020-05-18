2020-05-18T09:56:33+03:00
Общество

Министр образования Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Для посещения детского сада в поликлиники за справками ходить не надо»

Справку оформят прямо в дошкольном учреждении
Елена МОЛОДЦОВА
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Дошколят педиатр осмотрит прямо в саду.Дошколят педиатр осмотрит прямо в саду.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Последнюю неделю родителям дошколят приходится нелегко: правила игры постоянно меняются. То для возвращения в детский сад справка не нужна, то нужна, а для ее получения надо предварительно записаться на прием в поликлинику. Однако в конце прошлой недели министр образования и науки Мурманской области Анна Головина сообщила о том, что в ведомстве готовятся максимально упростить эту процедуру.

- Мы вернулись к прежнему алгоритму. Чтобы отвести ребенка в детский сад родителям достаточно позвонить на «горячую линию» и сообщить о своих намерениях. А уже дошкольное учреждение само свяжется с поликлиникой. Справку ребенку выдадут прямо в детском саду после осмотра педиатром, - отметила Анна Головина. – В поликлинику за справкой ходить не надо.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис похвалил министра и предложил перейти на такой алгоритм работы и после окончания пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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