Министр образования Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Для посещения детского сада в поликлиники за справками ходить не надо»

18 Май 2020 2020-05-18T09:56:33+03:00

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Последнюю неделю родителям дошколят приходится нелегко: правила игры постоянно меняются. То для возвращения в детский сад справка не нужна, то нужна, а для ее получения надо предварительно записаться на прием в поликлинику. Однако в конце прошлой недели министр образования и науки Мурманской области Анна Головина сообщила о том, что в ведомстве готовятся максимально упростить эту процедуру.

- Мы вернулись к прежнему алгоритму. Чтобы отвести ребенка в детский сад родителям достаточно позвонить на «горячую линию» и сообщить о своих намерениях. А уже дошкольное учреждение само свяжется с поликлиникой. Справку ребенку выдадут прямо в детском саду после осмотра педиатром, - отметила Анна Головина. – В поликлинику за справкой ходить не надо.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис похвалил министра и предложил перейти на такой алгоритм работы и после окончания пандемии.

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