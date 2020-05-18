2020-05-18T09:02:39+03:00
Общество

Избитый отчимом в Мончегорске 8-летний мальчик может стать причиной изменения российского законодательства

Авторы петиции в Госдуму предлагают создать институт адвокатов по защите прав ребенка
Мария ПАШЕНКОВА
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Избитый отчимом мальчик попал в реанимацию и впал в кому.Избитый отчимом мальчик попал в реанимацию и впал в кому.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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История 8-летнего Паши из Мончегорска, избитого 25-летнего отчимом до реанимации, может стать катализатором для важного процесса.

Напомним: мальчик попал в больницу с разрывом кишечника, пережил 7-часовую операцию и кому. Сейчас отчим находится СИЗО, против него возбуждены два уголовных дела. Еще одно уголовное дело возбуждено против матери Паши, которая не вмешивалась в конфликт, также ее хотят лишить родительских прав. Ситуацию на контроль взяла Генпрокуратура, которая следит и за расследованием уголовного дела по статье "Халатность" в отношении органов опеки.

Сеть помощи женщинам ""ТыНеОдна" и адвокат Виктория Дергунова создали петицию, которую хотят направить в Госдуму, Совет Федерации, администрацию президента и президенту.

Авторы петиции предлагают дополнить п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ абзацем «В спорах, затрагивающих права и интересы детей, судья вправе назначить адвоката, не являющегося представителем ни одной из сторон, в качестве медиатора с целью оказания сторонам содействия в мирном урегулировании их спора». Также разрешить суду назначать адвоката в качестве представителя несовершеннолетнего в случае, если его законный представитель злоупотребляет предоставленными ему полномочиями. Причем юридическая помощь детям должна быть бесплатной.

За создание института адвокатов по защите прав ребенка выступило уже более 71 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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