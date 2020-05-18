Избитый отчимом в Мончегорске 8-летний мальчик может стать причиной изменения российского законодательства

18 Май 2020 2020-05-18T09:02:39+03:00

Избитый отчимом мальчик попал в реанимацию и впал в кому. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Изменить размер текста: A A

История 8-летнего Паши из Мончегорска, избитого 25-летнего отчимом до реанимации, может стать катализатором для важного процесса.

Напомним: мальчик попал в больницу с разрывом кишечника, пережил 7-часовую операцию и кому. Сейчас отчим находится СИЗО, против него возбуждены два уголовных дела. Еще одно уголовное дело возбуждено против матери Паши, которая не вмешивалась в конфликт, также ее хотят лишить родительских прав. Ситуацию на контроль взяла Генпрокуратура, которая следит и за расследованием уголовного дела по статье "Халатность" в отношении органов опеки.

Сеть помощи женщинам ""ТыНеОдна" и адвокат Виктория Дергунова создали петицию, которую хотят направить в Госдуму, Совет Федерации, администрацию президента и президенту.

Авторы петиции предлагают дополнить п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ абзацем «В спорах, затрагивающих права и интересы детей, судья вправе назначить адвоката, не являющегося представителем ни одной из сторон, в качестве медиатора с целью оказания сторонам содействия в мирном урегулировании их спора». Также разрешить суду назначать адвоката в качестве представителя несовершеннолетнего в случае, если его законный представитель злоупотребляет предоставленными ему полномочиями. Причем юридическая помощь детям должна быть бесплатной.

За создание института адвокатов по защите прав ребенка выступило уже более 71 тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис об истории с избитым в Мончегорске мальчике: "Не устраивайте травлю". Губернатор Мурманской области держит ситуацию на личном контроле [видео] (Подробности)

Заместителя главы Мончегорска наказали за бездействие в случае с избитым до реанимации ребенком. Отчим избил 8-летнего пасынка до разрыва кишечника (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU