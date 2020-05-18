Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 18 мая 2020 года: 2666 зараженных в Мурманской области, 1288 выздоровевших и 7 умерших

18 Май 2020 2020-05-18T13:37:09+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 18 мая 2020 года

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2666 зараженных, 1288 выздоровевших и 7 умерших – таков счет эпидемии коронавирусной инфекции в Мурманской области. Увы, несмотря на заверения властей в стабилизации ситуации и снижении темпов роста количества заболевших, число подтвержденных случаев продолжает увеличиваться.

По-прежнему впереди планеты всей масштабная стройка в Белокаменке, где коронавирусом инфицировано 2234 рабочих (+2 за сутки). На остальной территории Мурманской области заражено 432 человека. Не отстают от главного очага и Апатиты с Кировском. В городах у подножия Хибин инфекцию подхватили 126 и 84 человека (+4 и +1 за сутки) соответственно. В Мурманске заболел уже 71 горожанин (+4 за сутки). В других муниципалитетах, куда пробрался опасный вирус, ситуация куда более оптимистичная. В Печенгском районе COVID-19 подтвержден у 37 человек, Североморске – 36, Кольском районе – 25 (+1 за сутки), Полярном – 21, Мончегорске – 10, Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Ловозерском районе – 3, Кандалакше – 2 и Ковдоре – 1.

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