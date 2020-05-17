Где в Мурманске и Коле отремонтируют дороги

17 Май 2020 2020-05-17T16:22:51+03:00

Ремонт дорог в Мурманске и Коле должен уже начаться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В список для приведения в порядок вошло 27 городских транспортных артерий общей протяженностью почти 17 километров

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Как только с дорог столицы Заполярья начинает сходить снег, от автомобилистов требуется максимальное внимание и мастерское вождение своих «железных коней», чтобы ловко маневрировать между образовавшимися выбоинами. Именно поэтому мурманчане с нетерпением ждут, когда дорожные службы смогут взяться за ремонт транспортных артерий.

- В рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние будет приведено 27 автомобильных дорог общей протяженностью 16,92 километра, - сообщил глава администрации Мурманска Евгений Никора. – В том числе будут выполнены работы по устройству ливневок, тротуаров и наружного освещения, а также ремонту водопроводов и переустройству сетей связи.

Где и когда отремонтируют дороги в Мурманске?

Капительный ремонт:

С 30 апреля по 21 декабря улицы Николаева, Генералова, Нахимова (участок от улицы Лобова до улицы Сафонова), Загородная, Инженерная, вдоль 178 квартала и Солнечная (строительство земляного полотна дороги к земельным участкам).

Ремонт:

С 15 мая по 31 августа улицы Радищева, Фролова, Горького, Советская, Чехова, Сафонова и Марата, а также проспект Кольский (проезд вдоль 302 квартала) и переулок Русанова.

С 15 мая по 20 июля улицы Генерала Щербакова и Чумбарова-Лучинского, проезды Михаила Бабикова и Рыбный, а также проспект Героев-североморцев (от улицы Лобова в сторону выезда в Североморск до первого ж/д переезда).

С 14 мая по 31 августа проезд Ивана Халатина и улицы Морская, Героев Рыбачьего, Полухина, Промышленная и Ушакова.

Где и когда отремонтируют дороги в Коле?

С 15 мая по 20 июля улицы Андрусенко, Заводская, Кривошеева и проезды от улицы Нагорной до Заводской и от автодороги Мурманск – Кола – Мурмаши до пересечения с улице Строительной.

Вот где пройдут реомнты в этом строительсном сезоне. Фото: Администрация Мурманска

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