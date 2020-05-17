Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 17 мая 2020 года: 2654 зараженных в Мурманской области, 1282 выздоровевших и 6 умерших

17 Май 2020 2020-05-17T12:43:17+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 17 мая 2020 года

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По последним данным оперативного штаба Мурманской области, в регионе 2654 зараженных коронавирусом. Из них 1366 пациентов продолжают оставаться под наблюдением врачей, 1282 выздоровели и шестеро, увы, умерли.

Получается, что за сутки медики выявили 10 новых случаев COVID-19 и вылечили от него 514 пациентов.

По-прежнему эпидемия продолжает полыхать на стройке на западном берегу Кольского залива, хотя ее рост и удалось обуздать. В Белокаменке инфицированы 2232 рабочих. Не затихает и очаг в центре региона: в Апатитах коронавирусом больны 122 человек, в Кировске – 83, а в Мурманске – 67.

В остальных муниципалитетах зараженных меньше: в Печенгском районе коронавирус подхватили 37 человек, Североморске – 36, Полярном - 21, Кольском районе – 24, Мончегорске – 10, Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Ловозерском районе – 3, Кандалакше – 2 и Ковдоре – 1.

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