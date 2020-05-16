Ситуация с коронавирусом в Мурманске: прокуратура проверит маленькие доплаты врачам, работающим с ковидными больными

16 Май 2020 2020-05-16T14:14:35+03:00

Медработники рискуют жизнями, а получают за это копейки. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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То 22 рубля, то 167... Разве это те суммы, о которых говорил Владимир Путин, когда обещал стимулирующие выплаты медработникам и водителям "скорым" которые работают с ковидными больными?

В начале мая тысячи людей в белых халатах получили расчетные листки и удивились увиденным доплатам. Получилось, что работали в разы больше, рисковали своими жизнями и жизнями членов своих семей. А получили копейки.

О ситуации категорично высказался президент. Также ее прокомментировал депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер.

- К деньгам вопросов нет, федеральный центр довел деньги. Но великий и богатый русский язык, облеченный в бюрократию, сложно понимать. На местах поручение президента трактуют по-разному. 6 мая от Минздрава пришли дополнительное разъяснение, что доплата идет не почасовая, а за фактически отработанное время. Но даже так можно считать по-разному: за часы, смены или месяц. В итоге пришли к тому, что надо считать за смену. Регионы должны брать ответственность на себя, - сообщил депутат.

Губернатор Андрей Чибис уже поручил минздраву разобраться с проблемой и провести перерасчет. Некоторые медработники и водители уже его получили. Помимо этого открыта "горячая линия", на которую можно пожаловаться на некорректные доплаты.

Но, несмотря на работу над ошибками, прокуратура Мурманской области начала проверку по сообщениям СМИ и в Интернете.

- При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.

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