Возле Шпицбергена Норвегия задержала российский траулер "Беломорск"

16 Май 2020 2020-05-16T14:01:02+03:00

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Стало известно, что еще 9 мая в районе Шпицбергена норвежская береговая охрана остановила российский траулер "Беломорск". Судно было отконвоировано в Тромсё.

- Одним из оснований задержания является отсутствие сообщения капитана в адрес норвежских властей о начале промысла в "так называемой рыбоохранной зоне" Шпицбергена. Полицейское управление своим постановлением поставило российского судовладельца и капитана в известность о том, что в случае, если уплаты штрафа не будет, дело передадут в норвежский суд, и право на получение смягченного наказания будет утеряно. В свою очередь, дача добровольного согласия на уплату штрафа означает, что возбуждения уголовного дела можно избежать, - сообщает ИА REGNUM.

Установленная Норвегией 200-мильная зона охраны рыболовства вокруг Шпицбергена не признается Россией и является предметом многолетнего спора. При этом почти полвека действовала договоренность, что наши капитаны не должны подавать уведомление о начале промысла. Задержание траулера "Беломорск" - сигнал о том, что Норвегия отказалась от этого.

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