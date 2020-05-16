2020-05-16T04:40:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 16 мая 2020 года: 2551 зараженный, 711 выздоровевших и 6 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 16 мая 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Защитные маски должны войти в обиход мурманчан.Защитные маски должны войти в обиход мурманчан.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Несмотря на то, что уже пятый день Мурманская область живет по правилам масочного режима, ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. Согласно последней сводке оперативного штаба Мурманской области, в регионе COVID-19 заболел 2551 человек. Из них 1834 пациента продолжают оставаться под наблюдением врачей, 711 выздоровели и шестеро, увы, умерли.

По-прежнему эпидемия продолжает полыхать на стройке на западном берегу Кольского залива, хотя ее рост и удалось обуздать. В Белокаменке инфицированы 2145 рабочих. Не затихает и очаг в центре региона: в Апатитах коронавирусом больны 117 человек, в Кировске – 80, а в Мурманске – 63. В остальных муниципалитетах зараженных меньше: в Печенгском районе коронавирус подхватили 37 человек, Североморске – 35, Полярном и Кольском районе – по 21 зараженному, Мончегорске – 10, Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Ловозерском районе – 3, Кандалакше – 2 и Ковдоре – 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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