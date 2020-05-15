Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: аэропорт «Хибины» останется закрытым до лета

15 Май 2020 2020-05-15T17:32:19+03:00

В ближайшие две недели самолеты не поднимутся с аэродрома в Апатитах. Фото: hibiny.aero

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Несмотря на то, что жителям Апатитов и Кировска разрешили-таки ездить в отпуск, транспортное сообщение на их территории все же ограничено. Напомним: горожане смогут отправиться в теплые края только на собственном автомобиле или поездом, поскольку авиаперелеты остаются по-прежнему недоступными для них.

Аэропорт «Хибины» закрыли 3 апреля, и с тех пор дату открытия уже переносили дважды. В последний раз его намеревались открыть 17 мая, но уже тогда было понятно, что воздушная гавань вряд ли распахнет свои двери.

- Аэропорт «Хибины» закрыт до 31 мая в связи с развитием ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на основании постановления губернатора Мурманской области, - сообщается на официальной сайте аэропорта в Апатитах.

Так что раньше 1 июня жители Апатитов и Кировска не смогут воспользоваться авиасообщением. Что поделать, мера - это вынужденная и направлена исключительно на то, чтобы не допустить распространения инфекции.

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