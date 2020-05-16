К воротам приюта для животных в Мурманске подкинули девять щенков

16 Май 2020 2020-05-16T08:38:30+03:00

Этих малышей подбросили к воротам приюта. Фото: Приют для бездомных животных в Мурманске

Малышей приютили, но им все еще нужна помощь

Изменить размер текста: A A

В столице Заполярья всего один приют для бездомных животных, поэтому нет ничего удивительного, что туда то и дело подкидывают собак и кошек, которые оказались на улице. На этот раз у ворот пристанища для усатых и хвостатых оказались девять щенков.

- Подкидышам примерно месяц-полтора от роду. На смене был один волонтер, да и занести их некуда, - сообщает группа «Приют для бездомных животных в Мурманске».

Малышей не оставили на улице, но им по-прежнему нужна помощь, начиная от добрых рук и заканчивая вольером, подстилками и пеленками.

- Возьмите крошечную жизнь в свои добрые руки, кто насколько может. Давайте уберем подальше все споры, негодование на людей, которые допустили такое. Помощь – вот что сейчас актуально. Умоляем о ней! – просят волонтеры.

Если у вас есть возможность протянуть руку помощи, обращайтесь по телефонам: 8-953-752-45-54 (Анна), 8-908-605-68-22 (Татьяна) или 8-902-133-26-77 (Ольга).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Серый кот из Кандалакши на грузовике сбежал в Умбу. Теперь усатому автостопщику предстоит обратное путешествие (Подробности)

В Кильдинстрое всем миром спасают собаку, дрейфующую на льдине. По словам очевидцев, животное уже третий день не может выбраться с середины реки (Подробности)

В Мурманске из горящей девятиэтажки спасли собаку. Пожар тушили десять огнеборцев [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU