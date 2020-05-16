2020-05-16T08:38:30+03:00
Дом. Семья

К воротам приюта для животных в Мурманске подкинули девять щенков

Малышей приютили, но им все еще нужна помощь
Елена ЧУМАКОВА
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Этих малышей подбросили к воротам приюта. Фото: Приют для бездомных животных в МурманскеЭтих малышей подбросили к воротам приюта. Фото: Приют для бездомных животных в Мурманске
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В столице Заполярья всего один приют для бездомных животных, поэтому нет ничего удивительного, что туда то и дело подкидывают собак и кошек, которые оказались на улице. На этот раз у ворот пристанища для усатых и хвостатых оказались девять щенков.

- Подкидышам примерно месяц-полтора от роду. На смене был один волонтер, да и занести их некуда, - сообщает группа «Приют для бездомных животных в Мурманске».

Малышей не оставили на улице, но им по-прежнему нужна помощь, начиная от добрых рук и заканчивая вольером, подстилками и пеленками.

- Возьмите крошечную жизнь в свои добрые руки, кто насколько может. Давайте уберем подальше все споры, негодование на людей, которые допустили такое. Помощь – вот что сейчас актуально. Умоляем о ней! – просят волонтеры.

Если у вас есть возможность протянуть руку помощи, обращайтесь по телефонам: 8-953-752-45-54 (Анна), 8-908-605-68-22 (Татьяна) или 8-902-133-26-77 (Ольга).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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К воротам приюта для животных в Мурманске подкинули девять щенков
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