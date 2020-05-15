Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: на борту лайнера "Принцесса Анастасия" разместят не рабочих "Велесстроя"

15 Май 2020 2020-05-15T15:27:36+03:00

Коронавирус обнаружили в двух компаниях-подрядчиках на стройке в Белокаменке. Фото: Алексей Мкртчян

Изменить размер текста: A A

В апреле стало известно, что в Мурманск направляется туристический лайнер "Принцесса Анастасия", его решили использовать для размещения рабочих со стройки Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, где случилась самая большая вспышка коронавируса в Мурманской области.

Еще в начале мая лайнер прибыл в порт Мурманск, однако процедура подготовки судна для размещения рабочих растянулась более чем на неделю. Причем судовладелец отметил, что речь идет не об обсервации.

О судьбе "Принцессы Анастасии" журналисты спросили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- Коронавирус зафиксирован среди сотрудников двух компаний-подрядчиков: "Велесстроя" и "Сарен Б.Н.". На борту лайнера будут размещены сотрудники компании "Сарен Б.Н.", почти 1300 человек. Заселение будет проходить после неоднократного тестирования и делается для того, чтобы максимально разобщить всю площадку, - пояснил Андрей Владимирович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в минздраве объяснили смешные суммы, начисленные медработникам за работу с ковидными больными. Врачам и водителям скорой начислили от 22 рублей (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: от коронавируса умерла 69-летняя жительница Кировска. Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 14 мая 2020 года составило 6 человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU