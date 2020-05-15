Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: на борту лайнера "Принцесса Анастасия" разместят не рабочих "Велесстроя"
В апреле стало известно, что в Мурманск направляется туристический лайнер "Принцесса Анастасия", его решили использовать для размещения рабочих со стройки Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, где случилась самая большая вспышка коронавируса в Мурманской области.
Еще в начале мая лайнер прибыл в порт Мурманск, однако процедура подготовки судна для размещения рабочих растянулась более чем на неделю. Причем судовладелец отметил, что речь идет не об обсервации.
О судьбе "Принцессы Анастасии" журналисты спросили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
- Коронавирус зафиксирован среди сотрудников двух компаний-подрядчиков: "Велесстроя" и "Сарен Б.Н.". На борту лайнера будут размещены сотрудники компании "Сарен Б.Н.", почти 1300 человек. Заселение будет проходить после неоднократного тестирования и делается для того, чтобы максимально разобщить всю площадку, - пояснил Андрей Владимирович.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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