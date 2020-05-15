На спасение собаки, которую сбил поезд, жители Мурманской области собрали 62 тысячи рублей

15 Май 2020 2020-05-15T15:07:12+03:00

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Не все понимают, зачем спасать бездомных и диких животных. Зачем подбирать сов с подбитыми крыльями, уток, кошек и собак с ранами. Но разве можно пройти мимо глаз, в которых страх и боль?

Очередная добрая история произошла С Джерри Железнодорожной - такую кличку дали дворняге, которую нашли 13 мая в Мурманске на железнодорожной станции. Джерри попала под состав, который отрезал ей половину передней лапы. Перед зооволонтерами стояла непростая задача - поймать напуганное животное, которое от боли и сильной потери крови стала очень пуглива. Но все-таки они сделали невозможное: собаку поймали и повезли к ветеринару. Диагноз был неутешительный - лапу надо ампутировать, так как она начала гноиться.

Операцию сделали в тот же день.

- Спасибо врачам, вы - наши герои! Дважды после операции собаке становилось плохо, поднималась температура... Сейчас Джерри у меня дома, отходит от наркоза плохо. Слишком много крови она потеряла, лежа на путях... Прогнозы врачей очень осторожные, - рассказали в "Группа волонтеров Лизы Титовой".

Операция и восстановление Джерри оказались очень дорогими (только хирургическое вмешательство вышло почти в 20 тысяч рублей). Но северяне в очередной раз доказали, что в Мурманской области живут невероятно добрые и отзывчивые люди. В кратчайшие сроки на спасение собаки собрали почти 62 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU