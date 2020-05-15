Как будут поступать в колледжи 9-классники Мурманской области, если им отменят ОГЭ
Ученики 9 классов практически могут выдохнуть. Несмотря на то, что Госдума еще не приняла решение о проведении выпускных экзаменов для российских школьников, скорее всего, девятиклассникам не придется сдавать ОГЭ. Однако остается вопрос: примут ли их в колледжи и техникумы без результатов итоговых испытаний?
- В средние профессиональные учреждения образования абитуриенты будут поступать по аттестату и среднему баллу по тем предметам, которые необходимы для той или иной специальности. Сроки поступления для выпускников 9 классов не изменятся. Кампания пройдет в плановом режиме, но с особенностями – документы будут приниматься в дистанционном формате, - рассказала министр образования Мурманской области Анна Головина в эфире «Радио России – Мурманск».
Вопрос в том, облегчит или наоборот осложнит такое решение жизнь 9-классникам, ведь многие из них рассчитывали поправить свой аттестат во время выпускных экзаменов.
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ИСТОЧНИК KP.RU