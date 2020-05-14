2020-05-14T18:49:39+03:00
Общество

Вузы предложили отложить приемную кампанию до 15 августа

Учебный год в высших учебных заведениях может начаться только 10 сентября
Елена ЧУМАКОВА
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Поступление в вузы переведут в онлайн-режим.Поступление в вузы переведут в онлайн-режим.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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До начала новой жизни выпускников 11 классов осталось чуть больше трех месяцев, а из-за коронавируса неизвестно, когда пройдет ЕГЭ и как поступать в вузы. Напомним: по последней информации, начало выпускных испытаний перенесли на 8 июня. Но пока точной даты названо не было.

- Для университетов принципиально важно принять в этом году абитуриентов по результатам ЕГЭ и начать год в сентябре, - цитирует KP.RU министра высшего образования и науки Валерия Фалькова. – В текущей ситуации Минобрнауки России считает наиболее оптимальным решением рекомендовать вузам определить на следующий учебный год стоимость обучения не выше уровня 2019/20 учебного года.

Тем не менее, ассоциация ведущих вузов страны «Глобальные университеты» предложила отложить приемную кампанию до 15 августа, а перевести прием документов и зачисление в дистанционный формат. Творческие испытания на некоторые специальности и собственные экзамены университетов также могут перейти в онлайн-режим. А вот начало учебного года вузы установят сами. По предварительным данным, это произойдет не позднее 10 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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