2020-05-15T08:22:44+03:00
Происшествия

В Мурманске под суд пойдет администратор азартного клуба

38-летняя горожанка решила подработать, а попала на уголовное дело
Варвара РУСЛАНОВА
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Мурманчанка была всего лишь администратором, но это не позволило ей избежать уголовной ответственности.Мурманчанка была всего лишь администратором, но это не позволило ей избежать уголовной ответственности.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Работу в наше время найти не так-то просто, и порой северяне берутся за любой труд, даже не очень законный.

- По данным следствия, в сентябре прошлого года 38-летняя жительница Мурманска трудилась в одной из квартир дома по улице Коминтерна, где в качестве администратора проводила азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - сообщает старший помощник Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

В отношении мурманчанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ «Незаконное проведение азартных игр». Женщина сразу признала свою вину и стала сотрудничать со следствием. Свой поступок она объяснила тяжелым материальным положением. Так или иначе, а закон экс-администратор нарушила. Мурманчанке грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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