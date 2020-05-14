В Мурманске нашли в квартире тело 33-летнего мужчины

14 Май 2020 2020-05-14T17:39:39+03:00

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Несчастливый день выдался в столице Заполярья 14 мая. Напомним: утром из окна 6 этажа дома на улице Маклакова выпал 45-летний мужчина. К счастью, мурманчанин выжил – сейчас он в больнице с множественными переломами, которые характерны для падения с высоты. И вот новая трагедия.

- В одной из квартир в доме №6 на улице Полярный круг было обнаружено тело мужчины. Его нашли родственники, которые проживали с ним в одной квартире. Погибший 1987 года рождения, - сообщает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. – Проводится проверка, в рамках которой назначена судебно-медицинская экспертиза – она установит точную причину смерти. Также будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Следователи пока не говорят даже о предварительных версиях того, что произошло в доме №6 на улице Полярный круг. Однако, как сообщают источники «КП», мужчина мог покончить жизнь самоубийством.

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