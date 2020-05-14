Больше 80 тысяч жителей Мурманской области живут за чертой бедности

14 Май 2020 2020-05-14T17:06:34+03:00

31,9% северян получают от 27 до 45 тысяч рублей в месяц

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Каждый новый руководитель Заполярья обещает, что северяне будут жить лучше. Но пока сухие цифры статистики говорят о том, что победить проблему бедности в регионе не удалось.

Мурманскстат опубликовал данные о населении региона с доходами ниже величины прожиточного минимума за 2019 год. Напомним: в этом году он составил 16688 рублей.

- По предварительным данным, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2019 году составила 10,8% от общего числа населения региона или 80,8 тысяч человек, - сообщает Мурманскстат.

К слову, в 2018 году этот показатель был меньше примерно на один процент – 9,9% или 74,7 тысяч человек. Но вернемся в реальность. 31,9% жителей Мурманской области получают от 27 до 45 тысячи рублей в месяц, 20,8% - свыше 60 тысяч рублей, 16,9% - от 19 до 27 тысяч рублей, 15,5% - от45 до 60 тысяч рублей. Оставшиеся 14,9% имеют доход меньше 19 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU