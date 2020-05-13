После пожара в Санкт-Петербурге в Мурманской области приостановили использование аппаратов ИВЛ «Авента-М»

13 Май 2020 2020-05-13T17:42:40+03:00

Уральские ИВЛ временно не будут использовать в Мурманской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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12 мая в в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге случился пожар, который унес жизни пяти человек.

Выяснилось, что причиной возгорания стали аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые выпускали на на Уральском приборостроительном заводе в Екатеринбурге. Такие ИВЛ есть и в медицинских учреждениях Мурманской области.

- Сейчас временно приостановлено использование таких ИВЛ, они будут применяться только в случае необходимости, которой пока нет, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он уточнил, что сейчас в регионе создано больше ковидных коек с возможностью терапии кислородов, чем надо, многие стоят, к счастью, пустые.

Также совместно с МЧС по Мурманской области отрабатываются дополнительные меры по пожарной безопасности в медучреждениях, чтобы в Заполярье не повторилась такая беда.

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