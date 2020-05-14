Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Белокаменке начали заселять третье новое общежитие для вахтовиков

14 Май 2020 2020-05-14T08:33:07+03:00

Третье общежитие на 150 человек введено в эксплуатацию. Фото: Велесстрой

Меньше чем за три недели на промплощадки возвели жилье для 450 рабочих

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На стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений на западном берегу Кольского залива новую коронавирусную инфекцию подхватили уже 2084 рабочих. Несмотря на то, что количество зараженных продолжает расти, темпы прироста все же удалось сбить, в частности благодаря тому, что в вахтовом городке компании «Велесстрой» одним за другим вводят в эксплуатацию новые общежития для сотрудников, чтобы максимально разобщить людей.

Напомним: с 6 мая начало принимать жильцов второе общежитие, а спустя неделю к заселению оказалось готово и третье.

- При полной загрузке все три общежития рассчитаны на 700 мест. Однако в условиях коронавируса в одной комнате могут находиться не больше трех человек, поэтому каждое общежитие может вместить в себя только 150 человек, - рассказали в пресс-службе «Велесстроя».

Новые общежития представляют собой модульные конструкции повышенной комфортности, оборудованные удобной мебелью, отдельными санузлами и всеми необходимыми средствами гигиены. Каждое из построенных помещений перед заселением рабочих прошло дезинфекцию.

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