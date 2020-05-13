2020-05-13T15:45:20+03:00
Общество

Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь

Ежемесячные платежи за сотовую связь можно сократить на 15%
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Ежемесячные платежи за сотовую связь можно сократить на 15%.Ежемесячные платежи за сотовую связь можно сократить на 15%.
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Tele2 предлагает абонентам собираться в группы и получать за это скидку на абонентскую плату для каждого номера. Все участники могут выбрать разные тарифные планы и сократить ежемесячные платежи за сотовую связь на 15%.

Tele2 продолжает поддерживать россиян в период самоизоляции. Сегодня крайне важно оставаться дома и минимизировать контакты с другими людьми. Следуя концепции «Другие правила», оператор предлагает, не подвергая здоровье риску, объединяться онлайн и получать за это скидки в рамках программы «Выгодно вместе».

Для этого необходимо в личном кабинете или приложении «Мой Tele2» создать группу, добавив в нее номера близких, друзей или коллег (до 5 человек), каждому участнику зачислить абонентскую плату по тарифу и подключить услугу «Автоплатеж». Этот удобный и безопасный сервис позволяет настроить автоматическое пополнение счета мобильного телефона без комиссии с банковской карты. Для постоянного применения скидки важно, чтобы все участники группы своевременно вносили плату.

Так, после создания группы скидка для каждого из трех номеров составит 5%, для четырех – 10%, а для пяти участников абонентская плата станет меньше на 15% для каждого. Если привязать карту Visa, предоставляется дополнительная скидка в 5%, которая суммируется с групповой. Таким образом, каждый участник программы может получить скидку до 20%, которая распространяется не только на абонентскую плату по основному тарифу, но и на все дополнительные услуги, пакеты, подключенные в рамках тарифного конструктора.

Предложением можно воспользоваться при подключении или переходе в Tele2 со своим номером на открытых для подключения тарифах «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+». Программа также доступна на тарифе «Везде онлайн» для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Если приобрести комплект SIM-карт для всех участников в интернет-магазине Tele2, создание группы произойдет автоматически. Кроме того, программа уже доступна всем существующим абонентам перечисленных тарифных планов. Сменить тарифный план удобно в мобильном приложении «Мой Tele2» или на сайте.

При оформлении нового номера на сайте курьер бесплатно привезет домой SIM-карту. Для ее активации абонент может пройти простую саморегистрацию или заключить бумажный договор. В условиях роста онлайн-заказов Tele2 важно сохранить качество обслуживания и привычные для клиентов сроки доставки. Оператор предоставляет клиентам возможность получить новую SIM-карту без долгого ожидания курьера с помощью «Яндекс.Такси». Водители, сотрудничающие с сервисом, доставят SIM-карты клиентам на дом. Оплатить тариф и активировать карту можно уже после ее получения.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Tele2 уже давно не ограничивается ролью поставщика мобильных услуг. Мы стремимся быть партнером по стилю жизни, поддерживать интересы абонентов и запускать полезные продукты, которые будут актуальны в текущей ситуации. В период самоизоляции особенно важны выгодные предложения, которые позволят сохранять привычный ритм жизни и не увеличат траты. Tele2 предлагает абонентам объединяться в онлайн-группы и платить меньше за связь. Программа «Вместе выгоднее» позволит получить скидку на абонентскую плату и услуги для каждого участника группы. Создать такое онлайн-сообщество очень просто в личном кабинете на сайте или в приложении "Мой Tele2"».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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