В Мурманской области ждут вторую волну коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T15:36:16+03:00

Вторая волна коронавируса в регионе может начать в отпускной сезон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Увеличиться число заболевших может, когда жители Мурманской области начнут возвращаться из отпусков

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Коронавирус стал проигрывать заполярным врачам. В регионе нарастили темпы тестирование, количество ковидных коек. И получился хороший результат: на 17-й неделе темп прироста зараженных был 116%, а на прошлой 19-й неделе — 22%.

Однако как отметил глава Мурманской области Андрей Чибис, оснований расслабляться нельзя. В регионе ждут вторую волну коронавируса.

- Для этого есть множество факторов, в том числе возвращение людей из отпусков. Поэтому было принято решение тестировать всех приезжающих в Мурманскую область из-за ее пределов на десятый день после возвращения, - уточнил губернатор.

Напомним, что глава регионального Роспотребнадзора Лена Лукичева сообщила о тестировании на иммунитет к COVID-19 среди жителей Мурманской области. Ожидаются, что начнут это делать примерно через 2 недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU