Отмена режима самоизоляции в Мурманске: кассиров супермаркетов протестируют на коронавирус

13 Май 2020 2020-05-13T15:03:26+03:00

Всего обследование на коронавирус пройдут порядка 5 тысяч продавцов

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Отмена режима самоизоляции в Мурманской области, по сути, мало повлияла на работу продовольственных магазинов. За продуктами люди как ходили, так и ходят. Однако в правительстве Мурманской области все же озаботились безопасностью сотрудников крупных торговых точек.

- Работники магазинов в обязательном порядке должны носить перчатки и правильно надевать маски, вовремя их менять. Убедительно прошу следить за соблюдением этих правил. 70% жителей, заболевших коронавирусом, не имеют никаких симптомов, - напомнил о действующих с начала эпидемии мерах безопасности губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Кроме того, решено ввести обязательное тестирование на коронавирус сотрудников крупных торговых сетей. В первую очередь исследование пройдут кассиры. Предполагается, что тест на COVID-19 сдадут порядка 5 тысяч человек. В ближайшее время будет сформирован график, по которому продавцы будут сдавать анализы.

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