2020-05-13T15:03:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмена режима самоизоляции в Мурманске: кассиров супермаркетов протестируют на коронавирус

Всего обследование на коронавирус пройдут порядка 5 тысяч продавцов
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Кассиров в супермаркетах протестируют на коронавирус.Кассиров в супермаркетах протестируют на коронавирус.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Отмена режима самоизоляции в Мурманской области, по сути, мало повлияла на работу продовольственных магазинов. За продуктами люди как ходили, так и ходят. Однако в правительстве Мурманской области все же озаботились безопасностью сотрудников крупных торговых точек.

- Работники магазинов в обязательном порядке должны носить перчатки и правильно надевать маски, вовремя их менять. Убедительно прошу следить за соблюдением этих правил. 70% жителей, заболевших коронавирусом, не имеют никаких симптомов, - напомнил о действующих с начала эпидемии мерах безопасности губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Кроме того, решено ввести обязательное тестирование на коронавирус сотрудников крупных торговых сетей. В первую очередь исследование пройдут кассиры. Предполагается, что тест на COVID-19 сдадут порядка 5 тысяч человек. В ближайшее время будет сформирован график, по которому продавцы будут сдавать анализы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отмена режима самоизоляции в Мурманске: въезд в ряд городов ограничен. Часть ограничения из-за коронавируса в Мурманской области сохраняется (Подробности)

Отмена режима самоизоляции в Мурманске: с 12 мая в обязательном порядке будут дезинфицировать детские и спортивные площадки. Гулять и заниматься спортом на свежем воздухе можно, но власти должны позаботиться о безопасности (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Циклон Aki устроит в Мурманске рекордный майский снегопад
Кто в Мурманской области должен проходить обязательное тестирование на коронавирус
После пожара в Санкт-Петербурге в Мурманской области приостановили использование аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: темп прироста больных снизился в пять раз
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: курсанты Нахимовского училища разъехались по домам
Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь
В Мурманской области ждут вторую волну коронавируса
Жителей Мурманской области будут проверять на иммунитет к коронавирусу
Отмена режима самоизоляции в Мурманске: кассиров супермаркетов протестируют на коронавирус
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «С коронавирусом нам жить»
Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: «Если жители Мурманской области не будут носить маски, мы вернем режим самоизоляции»
В Мурманской области на коронавирус будут тестировать беременных, сотрудников детских садов и соцработников
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Кольской районной больнице развернули ковидный госпиталь на 80 коек
Видеоролик с «замурованными» военными в Луостари, у которых якобы подтвердился коронавирус, оказался фейком
Правительство РФ утвердило создание ТОР в Мурманской области
Жителям Мурманска предложили оценить новые остановки для города
#РекордПобеды51: Жители Мурманской области отжались 65 тысяч раз
Выход из режима самоизоляции в Мурманске: за один день в Мурманской области раздали более 100 тысяч бесплатных медицинских масок
В Мурманской области планируется закрыть порядка 80 «наливаек»
Выход из режима самоизоляции в Мурманске: нужна ли справка для детского сада
Глава администрации Мурманска о реконструкции сквера вокруг памятника Кирову: "Безобразие!"
13-летняя девочка из Мурманска привезла в Карелию коронавирус
По Мурманску раскидали фарш с отравой
Медведи проснулись: следы косолапых видели в Ковдорском районе и у Верхнетуломского
В Кильдинстрое всем миром спасают собаку, застрявшую на льдине
Отмена режима самоизоляции в Мурманске: въезд в ряд городов ограничен