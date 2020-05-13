Выход из режима самоизоляции в Мурманске: за один день в Мурманской области раздали более 100 тысяч бесплатных медицинских масок

13 Май 2020 2020-05-13T11:25:05+03:00

В первый день больше всего масок раздали в Мурманске. Фото: правительство Мурманской области

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С 12 мая в Мурманской области действует обязательный масочный режим. Все северяне на улице, в общественных местах, общественном транспорте, такси, магазинах должны быть со средствами индивидуальной защиты. В против случаев можно получить штраф.

Правда, не у всех дома есть нужный запас масок. Тех, кто столкнулся с этой проблемой, выручат волонтеры. 12 мая в Мурманской области маски начали раздавать бесплатно. Всего по региону более 70 точек, где работают волонтеры. Но уже сегодня их число вырастет до 82, так как спрос на средства защиты оказался очень высок.

- За первый день введения масочного режима в регионе волонтеры раздали 100 тысяч масок, - сообщили в оперативном штабе при правительстве региона. - Точки выдачи работают с 9 до 12 и с 17 до 19. Работать они будут до конца недели, обеспечив комфортный переход в новые условия мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.

За первые три часа больше всего масок выдали в Мурманске - 24 771 штуку, Печенгском районе - 5 250 штук, Мончегорске - 3 225 штук.

Фото: правительство Мурманской области

Фото: правительство Мурманской области

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