2020-05-13T11:35:49+03:00
Общество

#РекордПобеды51: Жители Мурманской области отжались 65 тысяч раз

К акции присоединилось больше 2,5 тысяч человек всех возрастов [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Северяне на деле показали, как чтят память героев Великой Отечественной войны.Северяне на деле показали, как чтят память героев Великой Отечественной войны.Фото: Артем КИЛЬКИН
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День Победы в режиме самоизоляции оказался не менее патриотичным, чем обычно. Северяне доказали, что вне зависимости от внешних событий чтят память героев Великой Отечественной войны.

- К акции #РекордПобеды51 присоединилось больше 2500 жителей Заполярья разных возрастов и уровней спортивной подготовки. Планировалось общими усилиями сделать 27 тысяч 394 отжимания – ровно столько дней прошло с момента окончания Великой Отечественной войны, - рассказывают в министерстве спорта и молодежной политики Мурманской области.

Однако северяне так ретиво взялись за выполнение поставленной задачи, что перевыполнили ее почти в два с половиной раза, отжавшись в совокупности 65 тысяч раз. Это сделали и спортсмены, и подростки, и малыши, и чиновники. Напомним: министр спорта Мурманской области Денис Клебанов отжался 42 раза, а глава Кандалакшского района Михаил Павлов – символичные 51.

- Тем самым северяне показали, что Мурманская область помнит, какой ценой досталась нашим уважаемым ветеранам Победа в самой страшной войне! – подвели итоги в министерстве спорта региона. – Спасибо каждому, кто принял участие и не остался равнодушным!

Жители Мурманской области отжались 65 тысяч раз.Автор: Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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