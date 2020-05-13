#РекордПобеды51: Жители Мурманской области отжались 65 тысяч раз
День Победы в режиме самоизоляции оказался не менее патриотичным, чем обычно. Северяне доказали, что вне зависимости от внешних событий чтят память героев Великой Отечественной войны.
- К акции #РекордПобеды51 присоединилось больше 2500 жителей Заполярья разных возрастов и уровней спортивной подготовки. Планировалось общими усилиями сделать 27 тысяч 394 отжимания – ровно столько дней прошло с момента окончания Великой Отечественной войны, - рассказывают в министерстве спорта и молодежной политики Мурманской области.
Однако северяне так ретиво взялись за выполнение поставленной задачи, что перевыполнили ее почти в два с половиной раза, отжавшись в совокупности 65 тысяч раз. Это сделали и спортсмены, и подростки, и малыши, и чиновники. Напомним: министр спорта Мурманской области Денис Клебанов отжался 42 раза, а глава Кандалакшского района Михаил Павлов – символичные 51.
- Тем самым северяне показали, что Мурманская область помнит, какой ценой досталась нашим уважаемым ветеранам Победа в самой страшной войне! – подвели итоги в министерстве спорта региона. – Спасибо каждому, кто принял участие и не остался равнодушным!
Жители Мурманской области отжались 65 тысяч раз.Автор: Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области
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ИСТОЧНИК KP.RU
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