По Мурманску раскидали фарш с отравой

12 Май 2020 2020-05-12T18:05:20+03:00

Для кого предназначалось «угощение», не известно

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Есть польза и от коронавируса. Эпидемия помешала в этом году догхантерам провести свои страшные и опасные акции. Однако «переболеть» успели за период обязательной самоизоляции не все нелюбители животных.

- Очень важно! На улице Беринга вдоль домов 8, 10, 12 и 14 ходит девушка и раскидывает отраву в фарше, чтоб травить наших питомцев. Будьте бдительны и аккуратны! Если кто станет свидетелем данного зверства, фотографируйте этого недочеловека и распространяйте информацию. Давайте вместе бороться за жизни наших любимцев! – такой пост распространил в социальных сетях мурманчанин Вадим Егоров.

По словам очевидцев, в фарше есть примеси и близко не похожие на пищевые добавки, и от таких добавок уже погибли несколько животных.

Пользователи соцсетей предположили, что «угощение» раскладывают специалисты СЭЗ для крыс. Однако когда продавец из ларька побежала собирать «подарки», девушка нахамила самаритянке и резко ретировалась. Так или иначе, а ухо собаководам этого района города стоит держать востро.

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