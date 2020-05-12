2020-05-12T18:05:20+03:00
Дом. Семья

По Мурманску раскидали фарш с отравой

Для кого предназначалось «угощение», не известно
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Отраву для собак раскидали на улице Беринга.Отраву для собак раскидали на улице Беринга.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Есть польза и от коронавируса. Эпидемия помешала в этом году догхантерам провести свои страшные и опасные акции. Однако «переболеть» успели за период обязательной самоизоляции не все нелюбители животных.

- Очень важно! На улице Беринга вдоль домов 8, 10, 12 и 14 ходит девушка и раскидывает отраву в фарше, чтоб травить наших питомцев. Будьте бдительны и аккуратны! Если кто станет свидетелем данного зверства, фотографируйте этого недочеловека и распространяйте информацию. Давайте вместе бороться за жизни наших любимцев! – такой пост распространил в социальных сетях мурманчанин Вадим Егоров.

По словам очевидцев, в фарше есть примеси и близко не похожие на пищевые добавки, и от таких добавок уже погибли несколько животных.

Пользователи соцсетей предположили, что «угощение» раскладывают специалисты СЭЗ для крыс. Однако когда продавец из ларька побежала собирать «подарки», девушка нахамила самаритянке и резко ретировалась. Так или иначе, а ухо собаководам этого района города стоит держать востро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске из горящей девятиэтажки спасли собаку. Пожар тушили десять огнеборцев [видео] (Подробности)

В Кандалакше на маленького тюленя напали бродячие собаки. Ластоногого спас неравнодушный прохожий, который оттащил его к воде [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По Мурманску раскидали фарш с отравой
Медведи проснулись: следы косолапых видели в Ковдорском районе и у Верхнетуломского
В Кильдинстрое всем миром спасают собаку, застрявшую на льдине
Отмена режима самоизоляции в Мурманске: въезд в ряд городов ограничен
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: аэропорт «Хибины» закрыт до 17 мая
Школьники старших классов могут сами подключиться к Tele2
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области приходится 138 тестов на COVID-19 на тысячу человек
Ида Галич обратилась к губернатору Мурманской области, узнав об избитом в Мончегорске мальчике
Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: «В Мурманской области более 70% зараженных коронавирусом переносят его бессимптомно»
Оперативный штаб Мурманской области объяснил путаницу в количестве выздоровевших от коронавируса
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Из 413 пациентов девять – в тяжелом состоянии и двое – в крайне тяжелом»
Отмена режима самоизоляции в Мурманске: с 12 мая в обязательном порядке будут дезинфицировать детские и спортивные площадки
Министр здравоохранения Мурманской области объяснил доплату в 229 рублей за работу с коронавирусными больными водителю машины скорой помощи
Штраф за отсутствие маски в Мурманске во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают
Отмена режима самоизоляции в Мурманске: в Апатитах и Кировске продолжается карантин
Чиновники из ЗАТО Александровск, которых обвинили в морской рыбалки во время пандемии коронавируса, получили выговоры
Отмена режима самоизоляции в Мурманске: в магазинах одежды запретили примерку
Выход из режима самоизоляции в Мурманске: обращение Андрея Чибиса
Выход из режима самоизоляции в Мурманске: нужна ли справка, чтобы выйти из дома
В Мурманской области продлевается режим повышенной готовности из-за коронавируса
Выплата соцработникам в Мурманске из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составит
Единовременные выплаты на детей в Мурманске в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
6-летняя гимнастка из Гаджиево установила мировой рекорд по стоянию в планке
В Белокаменке создадут полевой госпиталь для лечения больных коронавирусом