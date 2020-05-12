Чиновники из ЗАТО Александровск, которых обвинили в морской рыбалки во время пандемии коронавируса, получили выговоры

12 Май 2020 2020-05-12T10:42:07+03:00

Выловленная рыбка во время рейда по нарушителям потянула на выговор. Фото: Из личного архива Екатерины Жигаловой

В ситуации глава ЗАТО разобрался лично и доложил о решении губернатору

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Утомленные режимом самоизоляции северяне, увидев фотографии на странице у советника главы ЗАТО Александровск Екатерины Жигаловой на катере и со свежепойманной рыбой, разгневались так, что едва ли не требовали привязать чиновницу к позорному столбу.

Еще бы! Им, мол, без собственноручно написанного объяснения из дома выйти нельзя, а тут буквально пир во время чумы. Екатерина попыталась объяснить, что это была не рыбалка в нарушение режима самоизоляции, а рейд за его нарушителями; рыбу же поймали, пока дрейфовали в море, но народ, разумеется, не поверил.

Удалось ли разобраться в непростой ситуации, поинтересовался и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Внутренняя проверка завешена. Двое сотрудников получили выговоры, - доложил глава ЗАТО Александровск Семен Кауров.

Их получили Екатерина Жигалова и начальник местного Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Бекерев.

Главу региона ответ устроил, но он подчеркнул, что чиновники всех уровней должны быть примером для всех, а нарушители установленных режимов должны нести соответствующую ответственность.

Проверку по рыбалке начала также прокуратура Мурманской области, ее итоги станут известны позже.

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