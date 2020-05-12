2020-05-12T09:17:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмена режима самоизоляции в Мурманске: в магазинах одежды запретили примерку

С 12 мая в Мурманской области отменяется режим обязательной самоизоляции
Мария ПАШЕНКОВА
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Небольшим магазинам с одеждой разрешили работать, но примерка запрещена.Небольшим магазинам с одеждой разрешили работать, но примерка запрещена.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Северяне ждали этого с конца марта и, наконец, дождались. С 12 мая в Мурманской области отменятся обязательный режима самоизоляции, оставили его только для жителей с хроническими болезнями и лиц старше 65 лет.

В регионе идет первый этап снятия ограничений из-за коронавируса. В частности, разрешена работа спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных комплексов на открытом воздухе. Также могут работать непродовольственные магазины площадью не более 50 квадратных метров. Главное "но": запрещена примерка одежды.

- Пока сохраняется запрет на работу ТЦ, баров и кафе, за исключением гипермаркетов, продуктовых магазинов, аптек, торговых объектов с товарами первой необходимости, пунктов выдачи заказов, торговых объектов площадью не более 50 квадратных метров с отдельным входом с улицы при соблюдении санэпидемилогических правил, - сообщил глава региона Андрей Чибис.

Напомним: с 12 мая ношение маски вне дома стало обязательным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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