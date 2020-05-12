2020-05-12T08:06:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Выход из режима самоизоляции в Мурманске: нужна ли справка, чтобы выйти из дома

В Мурманске сняли режим обязательной самоизоляции
Ника СВЕТЛОВА
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Для выхода из дома справка больше не нужна. Исключение - пожилые люди.Для выхода из дома справка больше не нужна. Исключение - пожилые люди.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Губернатор Андрей Чибис подписал постановление, что с 12 мая в Мурманской области снимается обязательный для всех режим самоизоляции. Дома должны оставаться северяне старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания, например, сахарный диабет.

При этом в регионе вводится обязательный масочный режим - носить средства защиты надо в общественных местах, общественном транспорте, магазинах и т.д. А надо ли, выходя из дома, брать вместе с маской еще и справку от работодателя или объяснительную, куда ты идешь?

- Теперь при выходе из дома не нужно иметь при себе пояснительные записки и пропуска с работы. Исключение — граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, в целях безопасности режим самоизоляции для них и людей старшего поколения продлен, - сообщили в оперативном штабе при правительстве региона.

Напомним: в Мурманской области будет работать более 70 точек по выдаче бесплатных медицинских масок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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