В Мурманской области продлевается режим повышенной готовности из-за коронавируса

11 Май 2020 2020-05-11T21:02:27+03:00

Изменить размер текста: A A

16 марта в Мурманской области из-за пандемии коронавируса был введен режим повышенной готовности. 11 мая губернатор Андрей Чибис сообщил, что после майских праздников в регионе снимается обязательная для всех самоизоляция. При этом постановлением правительства Заполярья режим повышенной готовности продлевается.

- Режим повышенной готовности продлевается для органов управления и сил Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, - говорится в официальном документе.

Ранее сообщалось, что отказ от ограничительных мер в Мурманской области будет поэтапным и в соответствии с рекомендации Роспотребнадора.

С 12 мая в регионе вводится обязательный масочный режим, но разрешается работа стадионов, спортплощадок. В детских садах будут работать дежурные группы, число которых будет постепенно увеличиваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: сотрудники скорой помощи рассказали о своей работе во время коронавируса. Оказывается, главное – соблюдать меры предосторожности [видео] (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 177 рабочих из Белокаменки в ночь на 9 мая чартерным рейсом улетели в Москву. Airbus A320 приземлился в День Победы в аэропорту «Домодедово» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU