В Мурманской области продлевается режим повышенной готовности из-за коронавируса
16 марта в Мурманской области из-за пандемии коронавируса был введен режим повышенной готовности. 11 мая губернатор Андрей Чибис сообщил, что после майских праздников в регионе снимается обязательная для всех самоизоляция. При этом постановлением правительства Заполярья режим повышенной готовности продлевается.
- Режим повышенной готовности продлевается для органов управления и сил Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, - говорится в официальном документе.
Ранее сообщалось, что отказ от ограничительных мер в Мурманской области будет поэтапным и в соответствии с рекомендации Роспотребнадора.
С 12 мая в регионе вводится обязательный масочный режим, но разрешается работа стадионов, спортплощадок. В детских садах будут работать дежурные группы, число которых будет постепенно увеличиваться.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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