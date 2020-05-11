2020-05-11T21:02:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманской области продлевается режим повышенной готовности из-за коронавируса

Он был введен 16 марта
Мария ПАШЕНКОВА
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Режим ЧС в Мурманской области продлевается. Фото: правительство Мурманской областиРежим ЧС в Мурманской области продлевается. Фото: правительство Мурманской области
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16 марта в Мурманской области из-за пандемии коронавируса был введен режим повышенной готовности. 11 мая губернатор Андрей Чибис сообщил, что после майских праздников в регионе снимается обязательная для всех самоизоляция. При этом постановлением правительства Заполярья режим повышенной готовности продлевается.

- Режим повышенной готовности продлевается для органов управления и сил Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, - говорится в официальном документе.

Ранее сообщалось, что отказ от ограничительных мер в Мурманской области будет поэтапным и в соответствии с рекомендации Роспотребнадора.

С 12 мая в регионе вводится обязательный масочный режим, но разрешается работа стадионов, спортплощадок. В детских садах будут работать дежурные группы, число которых будет постепенно увеличиваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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