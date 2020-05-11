Единовременные выплаты на детей в Мурманске в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

11 Май 2020 2020-05-11T17:21:35+03:00

Все семьи с детьми от 3 до 15 лет получат единовременную выплату

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11 мая президент Владимир Путин обратился к гражданам перед совещанием, на котором будет обсуждаться дальнейшая борьба с коронавирусом.

Глава государства объявил о новых мерах поддержки населения. Особое внимание уделили семьям с детьми.

- Все семьи с детьми от 3 до 15 лет получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, - сообщил Владимир Путин.

При выплате не будет учитываться доход родителей или наличие у них работы. Президент отметил, что процедура не должна превращаться в формальность и волокиту с документами.

Также с апреля по июнь ежемесячную выплату в пять тысяч рублей будут получать все семьи с детьми до трех лет. По три тысячи рублей на каждого ребенка будут получать семьи, где один из родителей или оба потеряли из-за пандемии работу. Помимо этого будет выплачиваться по половине прожиточного минимума на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. Причем сумма будет выплачена сразу за несколько предыдущих месяцев для обратившихся с 1 июня, а затем ежемесячно.

В ближайшее время Министерство труда и социального развития представит разъяснение, как и куда обращаться за выплатами.

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ИСТОЧНИК KP.RU