2020-05-11T13:55:36+03:00
Спорт

6-летняя гимнастка из Гаджиево установила мировой рекорд по стоянию в планке

Девочка простояла 40 минут
Ника СВЕТЛОВА
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6-летняя Дарья Герасимчик из Гаджиево простояла в планке 40 минут. Фото: vk.com/zato_alexandrovsk6-летняя Дарья Герасимчик из Гаджиево простояла в планке 40 минут. Фото: vk.com/zato_alexandrovsk
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Планка - одно из самых полезных и при этом сложных упражнений. Во время его выполнения задействованы почти все группы мышц, но вот простоять даже 20 секунд под силу не каждому. Те, кто только начинает выполнять планку, шутят, что тело начинает трястись, словно стиральная машинка на отжиме.

Но есть те, кто может стоять в планке невероятно долго. Например, 62-летний Джордж Худ побил мировой рекорд по стоянию в планке – 8 часов 15 минут 15 секунд. А еще мы можем гордиться нашей маленькой землячкой. 6-летняя Дарья Герасимчик из Гаджиево тоже установила мировой рекорд.

- Юная спортсменка отделения художественной гимнастики ДЮСШ Гаджиево (тренеры-преподаватели Виктория и Галина Ваняевы) установила новый мировой рекорд по самому продолжительному удержанию планки среди девочек! Дарья стояла в планке 40 минут! Рекорд зафиксирован 6 мая 2020 года! - рассказали в администрации ЗАТО Александровск.

Напомним: ранее северяне участвовали в акции по отжиманию ко Дню Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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