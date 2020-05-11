2020-05-11T11:31:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Мурманске на 11 мая 2020 года составило 732 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Мурманске на 11 мая 2020 года
Ника СВЕТЛОВА
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В Мурманской области становится все больше тех, кто победил коронавирус.В Мурманской области становится все больше тех, кто победил коронавирус.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мурманская область вошла в число регионов с самой низкой смертностью от коронавируса - с начала пандемии болезнь сгубила пятерых. "Спасибо" надо сказать нашим врачам и медсестрам, которые находятся на передовой.

Как сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области, по данным на утро 11 мая, в регионе от COVID-19 уже вылечились 732 пациента. При этом 1679 человек находятся на лечении.

Всего в Заполярье коронавирусом заразились 2416 человек. Больше всего зараженных в Белокаменке - 2045 человек. На втором месте - Апатиты (106 человек), на третьем - Кировск (72 человека), на четвертом - Мурманск (53 человека).

Самое небольшое число зараженных - в Ковдоре, где COVID-19 диагностировали всего у одного человека.

В ближайшее время правительство Мурманской области представит постановление о снятии или продлении режима самоизоляции в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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