Число выздоровевших от коронавируса в Мурманске на 11 мая 2020 года составило 732 человека
Мурманская область вошла в число регионов с самой низкой смертностью от коронавируса - с начала пандемии болезнь сгубила пятерых. "Спасибо" надо сказать нашим врачам и медсестрам, которые находятся на передовой.
Как сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области, по данным на утро 11 мая, в регионе от COVID-19 уже вылечились 732 пациента. При этом 1679 человек находятся на лечении.
Всего в Заполярье коронавирусом заразились 2416 человек. Больше всего зараженных в Белокаменке - 2045 человек. На втором месте - Апатиты (106 человек), на третьем - Кировск (72 человека), на четвертом - Мурманск (53 человека).
Самое небольшое число зараженных - в Ковдоре, где COVID-19 диагностировали всего у одного человека.
В ближайшее время правительство Мурманской области представит постановление о снятии или продлении режима самоизоляции в регионе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: сотрудники скорой помощи рассказали о своей работе во время коронавируса. Оказывается, главное – соблюдать меры предосторожности [видео] (Подробности)
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 177 рабочих из Белокаменки в ночь на 9 мая чартерным рейсом улетели в Москву. Airbus A320 приземлился в День Победы в аэропорту «Домодедово» (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»