Число выздоровевших от коронавируса в Мурманске на 11 мая 2020 года составило 732 человека

11 Май 2020 2020-05-11T11:31:14+03:00

В Мурманской области становится все больше тех, кто победил коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Мурманске на 11 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Мурманская область вошла в число регионов с самой низкой смертностью от коронавируса - с начала пандемии болезнь сгубила пятерых. "Спасибо" надо сказать нашим врачам и медсестрам, которые находятся на передовой.

Как сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области, по данным на утро 11 мая, в регионе от COVID-19 уже вылечились 732 пациента. При этом 1679 человек находятся на лечении.

Всего в Заполярье коронавирусом заразились 2416 человек. Больше всего зараженных в Белокаменке - 2045 человек. На втором месте - Апатиты (106 человек), на третьем - Кировск (72 человека), на четвертом - Мурманск (53 человека).

Самое небольшое число зараженных - в Ковдоре, где COVID-19 диагностировали всего у одного человека.

В ближайшее время правительство Мурманской области представит постановление о снятии или продлении режима самоизоляции в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: сотрудники скорой помощи рассказали о своей работе во время коронавируса. Оказывается, главное – соблюдать меры предосторожности [видео] (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 177 рабочих из Белокаменки в ночь на 9 мая чартерным рейсом улетели в Москву. Airbus A320 приземлился в День Победы в аэропорту «Домодедово» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU