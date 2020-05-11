Первый канал покажет путешествие Валдиса Пальша в Арктику

11 Май 2020 2020-05-11T08:17:43+03:00

Телеведущий отправился на макушку Земли на ледоколе "50 лет Победы"

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В августе прошлого года состоялся особенный рейс к Северному полюсу. На борту ледокола "50 лет Победы" были не туристы, а талантливые дети со всей страны. Вместе с ними поехали и знаменитости, которые в течение 12-дневного путешествия рассказывали школьникам интересные подробности своей работы.

Среди звездных гостей были блогер Руслан Усачев и телеведущий Валдис Пельш. Первый уже показал арктический рейс на своем YouTube-канале. А фильм ведущего "Угадай мелодию" выйдет только сейчас.

- 11-го мая с утра пораньше (в 09:10) отдыхаем с нашим новым фильмом на Первом канале, а 12-го - на работу! - написал Валдис Пельш на своей странице на Facebook.

Ранее в своем Instagram он показал, как купался в Северном Ледовитом океане.

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