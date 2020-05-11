2020-05-11T08:17:43+03:00
Телевизор

Первый канал покажет путешествие Валдиса Пальша в Арктику

Телеведущий отправился на макушку Земли на ледоколе "50 лет Победы"
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Валдис Пельш создал фильм о своем арктическом путешествии.Валдис Пельш создал фильм о своем арктическом путешествии.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В августе прошлого года состоялся особенный рейс к Северному полюсу. На борту ледокола "50 лет Победы" были не туристы, а талантливые дети со всей страны. Вместе с ними поехали и знаменитости, которые в течение 12-дневного путешествия рассказывали школьникам интересные подробности своей работы.

Среди звездных гостей были блогер Руслан Усачев и телеведущий Валдис Пельш. Первый уже показал арктический рейс на своем YouTube-канале. А фильм ведущего "Угадай мелодию" выйдет только сейчас.

- 11-го мая с утра пораньше (в 09:10) отдыхаем с нашим новым фильмом на Первом канале, а 12-го - на работу! - написал Валдис Пельш на своей странице на Facebook.

Ранее в своем Instagram он показал, как купался в Северном Ледовитом океане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ничего хорошего»: В Териберку приехал известный пранкер Вован. Владимир Кузнецов на себе прочувствовал заполярную метель (Подробности)

Ксения Милас о проверке в Мурманске: «Некоторые вещи меня шокировали». Ведущая программы «Ревизорро» посетила «Юность», фудкорт «Мурманск Молла» и столовую в порту (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белокаменке создадут полевой госпиталь для лечения больных коронавирусом
Число выздоровевших от коронавируса в Мурманске на 11 мая 2020 года составило 732 человека
Из-за сильного ветра и мокрого снега закрыли дорогу на Териберку
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 11 мая 2020 года: 2416 зараженных в Мурманской области, 732 выздоровевших и 5 умерших
Первый канал покажет путешествие Валдиса Пальша в Арктику
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: сотрудники скорой помощи рассказали о своей работе во время коронавируса
Ультрамарафонец из Мурманска водрузил копию знамени Победы на вершину в Хибинах
«Подвиг моего прадеда»: «Чтобы не угнали в Германию, прятались в лесу»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 177 рабочих из Белокаменки в ночь на 9 мая чартерным рейсом улетели в Москву
«Подвиг моего прадеда»: Гордимся и помним…
«Подвиг моего прадеда»: Семейная легенда
В Мурманской области готовят законопроект, ограничивающий работу «наливаек»
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 10 мая 2020 года: 2371 зараженных в Мурманской области, 441 выздоровевших, 5 умерших
В Мурманской областной больнице скончался водитель из Белокаменки с подтвержденным тестом на коронавирус
Мурманский Театральный бульвар стал одним из лучших проектов по благоустройству в России
«Подвиг моего прадеда»: «Гордимся своими дедами»
«Рекорд Победы 51»: Глава Кандалакшского района отжался 51 раз в рамках всероссийской акции
Компания «Архимед» поздравляет вас с Днем Великой Победы!
С 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
«Подвиг моего прадеда»: «Прадедушка, а ты знал, что вы все равно победите?»
В Мурманске возле гипермаркета вспыхнула "газель"