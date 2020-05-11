Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 11 мая 2020 года: 2416 зараженных в Мурманской области, 732 выздоровевших и 5 умерших

11 Май 2020 2020-05-11T11:03:22+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 11 мая 2020 года

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Ситуация с коронавирусом в Мурманской области по-прежнему остается напряженной. Несмотря на продолжающийся режим самоизоляции, заболевших в регионе меньше не становится. Согласно последним данным оперативного штаба при правительстве региона, на Кольском полуострове опасную инфекцию подхватило 2416 человек. Медики одержали победу в борьбе с ней в 732 случаях, а в пяти – увы, потерпели фиаско.

Главный очаг коронавируса по-прежнему находится на западном берегу Кольского залива – в Белокаменке заболело уже 2045 рабочих. На остальной территории Мурманской области зараженных гораздо меньше. В Апатитах инфицировано 106 человека, Кировске – 72, Мурманске – 53. Остальные не дотянули и до полусотни. В Печенгском районе коронавирус подхватили 37 местных жителей, Североморске – 33, Полярном – 21, Кольском районе – 18, Монсегорске – 10, Снежногорске – 6, Полярных Зорях – 5, Оленегорске – 4, Ловозерском районе – 3, Кандалакше – 2 и Ковдоре – 1.

На данный момент под наблюдением медиков находится 1679 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусом».

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