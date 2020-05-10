2020-05-10T00:57:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 10 мая 2020 года: 2340 зараженных в Мурманской области, 429 выздоровевших, 5 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 10 мая 2020 года
Наталья ЛОБАНОВА
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Северян с COVID-19 становится все больше.Северян с COVID-19 становится все больше.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Количество ковидных пациентов в Заполярье все растет и растет. Согласно последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, на утро 10 мая в регионе 2340 человек, подхвативших коронавирус. Прирост числа больных за сутки составил 18 человек, причем не только в Белокаменке.

Так, по одному новому случаю зафиксировали в Апатитах (всего 99), Североморске (29), Оленегорске (4), Мончегорске (9), два в Кировске (58) и три в Мурманске (46).

Лидер по числу заболевших по-прежнему Белокаменка - 9 новых случаев за сутки и всего 2003 пациента.

Хорошая новость - выросло число тех, кто победил COVID-19: 429 человек поправились в больницах и мобильном госпитале в Белокаменке. К слову, лайнер «Принцесса Анастасия» прибыл в Белокаменку в качестве плавучей гостиницы. Об этом сообщает международный паромный оператор.

В Мурманской области один из самых низких показателей смертности из-за COVID-19 в стране. Процент погибших от общего числа заболевших в Мурманской области составляет всего 0,18%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 10 мая 2020 года: 2340 зараженных в Мурманской области, 429 выздоровевших, 5 умерших
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