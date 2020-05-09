В Мурманске возле гипермаркета вспыхнула "Газель"

9 Май 2020 2020-05-09T13:39:45+03:00

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Утром 9 мая в Мурманске возле гипермаркета в Первомайском районе поднялся столп черного дыма - языки пламени объяли припаркованную "Газель". Что стало источником воспламенения отечественного авто - пока что не известно. На место происшествия оперативно выехали огнеборцы.

- 9 мая в 10.39 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля на выезде с парковки по адресу: проспект Кольский, 51. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 11 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области за последнее время два раза из мести поджигали автомобили, причем одной и той же марки. Так, житель Мончегорска по просьбе знакомой поджег Lada Largus, а мурманчанин сжег Lada, которая обрызгала его из лужи.

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