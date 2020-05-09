С 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

9 Май 2020 2020-05-09T12:57:45+03:00

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Компания Yamaguchi поздравляет всех с днем Великой Победы. Мурманск не зря носит гордое звание «Город-герой». Оно далось тяжелыми кровопролитными боями, бомбардировками, тысячами оборвавшихся раньше срока жизнями.

И мы должны помнить, гордиться и преумножать Славу нашего города. Желаем всем современникам бодрости духа, помнить подвиг наших прадедов и не забывать правду о войне, и чтобы больше никогда не пришлось нам брать в руки оружие и идти на передовую, оставляя за спиной семьи и родной дом.

А нашим дорогим ветеранам мы желаем крепкого здоровья, жить без тревог, внимания от детей, внуков и правнуков, и видеть мирное небо над головой.

ИСТОЧНИК KP.RU